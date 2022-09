Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha fatto tappa a Quartu Sant’Elena per il tour elettorale insieme agli altri candidati dell’Isola.

Il deputato dem ha illustrato la ricetta del Partito Democratico per la Sardegna: “Crediamo che si debba investire sulla cultura e sul turismo – ha spiegato Franceschini – non solo sul mare, ma anche sulle bellezze storiche, archeologiche e artistiche che possono allungare la stagione turistica e portare crescita economica tutto l’anno”.

I numeri del 2022 sono incoraggianti: i dati dell’affluenza turistica del mese di settembre si avvicinano a quelli del mese precedente, sintomo di una stagione “lunga” dopo i due anni di frenata a causa della pandemia.

Infine, una battuta sulle elezioni del 25 settembre. “Sono giorni determinanti per la campagna elettorale in Sardegna. La sfida sui collegi uninominali si gioca per pochi voti”, ha dichiarato il ministro.

