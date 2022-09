Ancora un incidente a Cagliari. Poco dopo le 15, tra via Is Mirrionis e via Fratelli Falletti, si sono scontrati uno scooter e una Nissan X-Trail. Dall’impatto hanno avuto serie conseguenze chi stava viaggando nel mezzo a due ruote: un dipendente di una società di consegne ed un bambino di 11 anni.

Le cause sono ancora da accertare. Secondo quanto viene riportato, le condizioni del bambino sarebbero preoccupanti a causa delle lesioni subìte. In questo momento si trova ricoverato in ospedale in codice rosso.

Sul posto due ambulanze del 118 e, per i rilievi, la Polizia locale.

