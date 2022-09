Diverse scritte di matrice anarchica sono comparse questa mattina in diverse zone di Cagliari, in concomitanza con le votazioni per le elezioni politiche del 25 settembre.

Ad essere interessati sono stati gli spazi riservati ai manifesti elettorali in piazza Giovanni, davanti all’istituto Nautico in viale Diaz e sulle porte del quartier generale di Fratelli d’Italia in via Alghero.

Sul caso stanno indagando gli specialisti della Digos della Questura di Cagliari.

(Foto credit: Ansa)

