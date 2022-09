La Dinamo Sassari domina la sfida con la Virtus Bologna ma finisce per vedersi sfuggire la vittoria della Supercoppa Italiana dalle mani all’ultimo giro di lancette. E così la formazione biancoblù perde per 72-69 una opportunità importantissima per inserire una nuova coppa in bacheca.

Virtus più volitiva in attacco in avvio, a poco a poco la Dinamo deve tornare sotto soprattutto con le invettive di Onuaku e Jones. I due si trovano molto bene sia dentro che fuori dall’area, così come Diop e Gentile che giganteggiano per il primo sorpasso sassarese.

Una volta prese le misure, la Dinamo tiene le redini del match col solito Onuaku e con le buone giocate di tutto il gruppo biancoblù. I problemi sorgono nell’ultimo quarto: Bologna torna su con un superbo Mickey e Belinelli, punisce le disattenzioni sassaresi e finisce in vantaggio negli ultimi 24 secondi. Il tiro di Dowe viene sputato fuori dal canestro, la Virtus mantiene le distanze e vince la Supercoppa all’ultimo respiro.

(Foto credit: pagina Twitter Virtus Bologna)

