Non era in servizio ma era appena andato a recuperare i figli a scuola e si trovava con loro all’esterno di una farmacia. Eppure, appena ha visto la farmacista rincorrere un malvivente che aveva appena sottratto della merce è immediatamente scattato per rincorrere il ladro e bloccarlo.

L’episodio, accaduto ieri, ha visto come protagonista un poliziotto della Questura di Cagliari che dopo averlo bloccato ha consegnato il ladro – un 40 enne che è stato denunciato – agli agenti della Squadra Volante. La merce rubata è stata recuperata e restituita.

