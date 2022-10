Nelle scorse ore il consigliere regionale del Partito sardo d’Azione Fabio Usai ha protocollato un’interrogazione indirizzata all’assessore regionale dei Lavori pubblici Aldo Salaris, in merito al problema del caro-bollette. “In questi giorni molte famiglie stanno ricevendo, da parte del gestore unico del servizio idrico untegrato Abbanoa, delle bollette dall’entità economica elevatissima. Questo sta accadendo in virtù di rincari già annunciati da ‘l’ente di governo d’ambito’ in riferimento a quanto stabilito su scala nazionale ‘dall’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente’, Arera”, afferma Usai.

“L’aumento delle tariffe inerenti il servizio idrico – prosegue il consigliere regionale -, ovvero le bollette dell’acqua, rischiano di incidere in maniera estremamente pesante su una condizione economica generale già compromessa per molte famiglie a causa delle dinamiche inflative: ovvero dal progressivo aumento nei costi dell’energia elettrica e in generale dei beni di prima necessità. Una situazione difficile, aggravata anche dalle modalità di rateizzazione di tali importi che, a causa dei vincoli normativi, non permettono di andare incontro alle esigenze della stragrande maggioranza di utenti colpiti dal caro-bollette”.

“Perciò – conclude Usai -, ho rivolto un’interrogazione all’assessore Aldo Salaris, affinché relazioni in merito a questa situazione, nella fattispecie sulle motivazioni e/o cause alla base di questi rincari, e intervenga con tutti i mezzi a propria disposizione o promovendo qualsiasi altro strumento, da ideare e introdurre anche in sede legislativa, per limitare l’impatto delle bollette sulle famiglie allo scopo di sostenere direttamente gli utenti coinvolti e di intervenire sui vincoli che non permettono una più ampia rateizzazione”.

