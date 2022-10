Giovedi 13 ottobre, sul treno regionale R4842 delle 10.40 Cagliari-Sassari e ritorno, la Referente e due Assistenti Sanitarie del Centro Screening della Struttura Prevenzione Promozione della Salute della ASL di Cagliari, saranno a disposione dei viaggiatori e delle viaggiatrici per dare informazioni su screening oncologici e sui principali fattori di rischio per i tumori e malattie croniche non trasmissibili.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di incentivare la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni.

“È assolutamente importante non smettere mai di curare l’informazione sulle tematiche della salute, quando si parla di prevenzione delle malattie croniche ed in particolare dei tumori – spiega la dott.ssa Silvana Tilocca, Direttrice della Struttura Complessa Prevenzione Promozione della Salute – Chi lavora nel Centro Screening, grazie ai contatti quotidiani e continui con la popolazione target, conosce bene la domanda di salute, il bisogno di “sapere” per una partecipazione consapevole al proprio progetto di salute. Sarà un’occasione di crescita per tutti, un modo alternativo per informare i cittadini, un’iniziativa cui aderiamo con grande entusiasmo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it