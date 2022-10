Inclusione sociale e padronanza del proprio “sentire” e dei propri luoghi identitari; libertà di volare e viaggiare. Sono questi i temi che ispirano il progetto di Danza e Teatro inclusivo proposto dall’associazione muSE aps di Quartu Sant’Elena e dalle compagnie di danza Gruppo e-Motion dell’Aquila e Koreo Project di Lecce che prenderà il via sabato prossimo 15 ottobre a Quartu Sant’Elena.

Il progetto, gratuito, rivolto a tutti e aperto a ogni fascia d’età, propone due differenti percorsi, che saranno divisi in una prima parte laboratoriale e una performance conclusiva. Entrambi i progetti mirano a lavorare attingendo al sociale con l’obiettivo di valorizzare il confronto e il dialogo interculturale e intergenerazionale.

Human dance – che si terrà presso l’Auditorium Alfredo Rosas a Bellavista per due fine settimana di seguito (15 e 16 ottobre e 22 e 23 ottobre) – lavorerà sul concetto di inclusione sociale con un duplice obiettivo: far conoscere ai beneficiari la cultura contemporanea attraverso il “sentire” del proprio corpo e quello degli altri; trasformare gli spazi quotidiani attraverso la scoperta dell’identità culturale del luogo e l’elaborazione dell’energia creativa dei suoi abitanti in relazione a stimoli fecondi. Un lavoro collettivo di creazione che trova una sintesi nella drammaturgia coreografica.

Shocking – che si terrà invece al Parco di Molentargius, ingresso da Via Giordi a Quartu Sant’Elena dal 17 al 20 ottobre – avrà come tema Il volo del fenicottero rosa.

Attraverso il doppio senso contenuto nel titolo “Shocking”, la tonalità di colore dei fenicotteri, e lo shock subito dall’intera umanità per la pandemia, il lavoro ispira una riflessione sulla conseguente situazione paradossale a cui è stata sottoposta l’umanità, e di contro sul miglioramento immediato delle condizioni della natura e degli animali, liberati per qualche mese dalle attività umane.

In questo caso il lavoro sarà incentrato su diverse forme artistiche: la danza, il teatro, la musica. Le arti si fonderanno nel tentativo di ricercare nuovi stimoli rispetto alla tematica del volo. Da una parte il concetto di volo come estremo del sogno e dall’altra l’accezione reale legata al viaggio. Un viaggio ispirato al Codice del volo di Leonardo Da Vinci, che ha l’obiettivo di trovare soluzioni per consentire all’essere umano di volare, librarsi nell’aria e diventare leggero.

