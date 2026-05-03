Quartu, via Irlanda chiusa due giorni per lavori di asfaltatura

Nuovi lavori stradali a Quartu Sant’Elena, dove prosegue il piano di riqualificazione della viabilità urbana. Dopo la fase di scarificazione, lunedì 4 e martedì 5 maggio sarà il turno della bitumazione in via Irlanda, con conseguenti limitazioni alla circolazione.

Durante le due giornate, la strada resterà chiusa al traffico dalle 8.30 alle 17, per consentire la posa dell’asfalto in sicurezza. “Si invitano tutti i residenti che hanno necessità di utilizzare l’auto nelle fasce orarie indicate a parcheggiare i veicoli al di fuori della strada interessata” scrive in una nota l’amministrazione comunale. “Altresì sarà consentito l’accesso e l’uscita dei veicoli negli orari notturni, e ovviamente nessun disturbo recheranno le auto che resteranno parcheggiate nei garage delle abitazioni private”.

I lavori rientrano nel quinto lotto di manutenzione stradale promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Graziano Milia. L’intervento su via Irlanda si è reso necessario a causa del forte deterioramento del manto stradale, che presentava evidenti criticità. Dopo la scarificazione già eseguita, si procederà ora con la stesura del nuovo asfalto a caldo, seguita dal passaggio del rullo per garantire una superficie uniforme e sicura.

Negli ultimi anni, il Comune ha investito complessivamente circa 12 milioni di euro nella manutenzione delle strade cittadine, di cui 4,2 milioni previsti nel bilancio 2026. Numerose le vie già interessate dagli interventi, sia nel centro urbano che nel litorale.

“Nella convinzione dell’importanza dell’intervento, oltre che del rispetto dei tempi di lavoro previsti e annunciati, si chiede alla cittadinanza interessata un po’ di pazienza e collaborazione” conclude il Comune.

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