Bologna-Cagliari 0-0, le pagelle: Mina alza il muro, davanti poco cattivi

Le nostre pagelle dopo Bologna-Cagliari 0-0: gran partita della difesa, in particolare del leader Mina, mentre davanti è mancato il cinismo

Uno 0-0 non certo divertente, ma comunque pesante per l’obiettivo salvezza del Cagliari. Il traguardo ormai sembra una formalità e il pari contro il Bologna potrebbe essere il sigillo finale. Insuperabile Mina, buon lavoro senza palla da parte del centrocampo e poco altro da chiedere alla squadra, se non quella rete che è mancata. Le pagelle:

Caprile 6: Gran parata su Bernardeschi nel primo tempo, poi il Bologna non lo impensierisce più di tanto.

Mina 7: Solito atteggiamento provocatorio, ma anche grande efficacia al centro della retroguardia, dove dalle sue parti non passa nessuno.

Dossena 6,5: Molto ordinato, buona l’intesa con Mina.

Zé Pedro 6: Ha sul piede l’occasione più grande, ma spara alto. In difesa però è una garanzia.

Obert 6: Deve vedersela con Bernardeschi e non è facile. Lui è bravo a tenere botta anche se l’ex azzurro risulta uno dei migliori in campo.

Palestra 6,5: Sempre pericoloso quando decide di affondare. Manda in tilt Miranda nel primo tempo, poi cala un po’ nella ripresa.

Gaetano 6: Si prende un rischio in area su Orsolini, ma ne esce pulito. In mezzo al campo detta bene i tempi, favorito anche da un ritmo da amichevole estiva.

Adopo 6: Solito apporto di corsa che non guasta in una gara piuttosto fiacca. (89′ Zappa sv)

Deiola 6: Molto propositivo negli inserimenti, ma spreca una grandissima occasione. Infortunato, esce presto. (40′ Sulemana 6: Bravo a proteggere il regista Gaetano, meno propositivo in fase offensiva).

Folorunsho 6: Stava per inventarsi un assist clamoroso in rovesciata, ma Zé Pedro spreca. La sua partita è più di sacrificio che altro, ma è sempre presente nella manovra.

Esposito 5,5: Buon contributo alla manovra, dove mette più volte in crisi le linee felsinee nel primo tempo. Poi però è poco cattivo in zona gol e cala presto. (73′ Mendy 6: Buon ingresso, dove viene subito coinvolto in una discreta manovra, poi gioca di posizione senza errori).

Pisacane 6: Squadra praticamente salva, eppure è bravo a tenere l’attenzione alta, tanto che esce dal Dall’Ara senza gol subiti. Inoltre i suoi possono rammaricarsi più del Bologna per i gol mancati. Ai punti il Cagliari avrebbe meritato qualcosina in più, anche se la gara è stata brutta in termini di spettacolo offerto.

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