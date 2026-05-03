Pisacane dopo Bologna-Cagliari: “Salvezza quasi fatta, c’è fiducia”

Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna nella 35ª giornata di Serie A, l’allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha commentato la prestazione della squadra, tra rammarico per le occasioni sciupate e segnali incoraggianti.

In conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato le occasioni create soprattutto nella prima parte di gara. “Quando si produce così tanto come fatto nel primo tempo, sicuramente resta un po’ di amaro in bocca”. Un copione già visto, come evidenziato dallo stesso allenatore: “Ci è successo anche a Parma e Sassuolo”.

Nonostante ciò, Pisacane ha voluto guardare agli aspetti positivi: “Mi porto a casa il bicchiere mezzo pieno della prestazione fatta nella ripresa. La gara di oggi ci mette tra le squadre che hanno fatto fare al Bologna uno degli xg più bassi della stagione”.

Durante il match si è fermato per infortunio Alessandro Deiola. Sulle sue condizioni, l’allenatore ha spiegato: “Deiola dice di essersi fermato in tempo, ma aspettiamo gli esami strumentali nei prossimi giorni”. Problemi anche per Rodriguez, che oggi non ha giocato: “Rodriguez ha accusato un fastidio al quadricipite, stamattina ho fatto una verifica e alla fine ho preferito Dossena”.

Nonostante il pareggio e le buone sensazioni, Pisacane mantiene alta la concentrazione in vista del finale di stagione. “La prestazione di oggi ci dà sensazioni positive per affrontare le prossime 3 gare, ma finché non ci sarà la matematica non penserò di aver raggiunto l’obiettivo”.

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