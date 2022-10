Finisce per 3-1 per il Brasile la sfida di semifinale che l’Italia ha giocato ai mondiali di pallavolo. Niente da fare dunque per la sarda Alessia Orro, che dovrà accontentarsi di giocare la finalina per il terzo posto con gli Stati Uniti.

Le ragazze di Davide Mazzanti hanno giocato alla pari per tre set, perdendo il primo e il terzo solo nelle giocate finali. Nell’ ultimo set, le azzurre hanno tirato i remi in barca, lasciando campo facile alle brasiliane che hanno chiuso con un 25-19.

