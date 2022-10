Nella giornata di ieri, nell’ambito dei quotidiani servizio del controllo del territorio ieri mattina, gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un giovane di 26 anni per aver violato la misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Gli operatori della Polizia di Stato, mentre si trovavano nei pressi di via Centrale, a Pirri, hanno notato un giovane riconosciuto dagli stessi poliziotti per i numerosi precedenti di polizia e soprattutto per essere sottoposto alla detenzione domiciliare. Lo stesso è stato fermato e accompagnato presso gli Uffici della Questura.

Al termine egli accertamenti è stato tratto in arresto per evasione. L’udienza direttissima è prevista per questa mattina.

