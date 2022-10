Nel recupero della 2^ giornata, la Dinamo Women viola il parquet di San Giovanni Valdarno per 75-59 e vola al 3° posto in classifica conquistando la terza vittoria in quattro partite.

Dopo la sconfitta con Venezia, le ragazze di Antonello Restivo si sono riprese alla grande e sin da subito sono volate sul +20 nel primo tempo.

Le toscane hanno provato la rimonta a metà gara, ma le giocate del centro Joyner Holmes (22 punti, 11 rimbalzi e 4/6 da tre punti) regalano il successo alle biancoblù.



