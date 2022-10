“Un fulmine a ciel sereno” ha commentato il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola, accorso ieri sera in via Trentino in seguito al crollo dell’Aula magna della facoltà di Lingue (ex facoltà di Geologia).

“Non c’è stato nessun segnale che si potesse verificare quanto accaduto. Gli edifici delle nostre facoltà vengono ispezionati regolarmente”, ha detto Mola. Soltanto poco tempo fa, infatti, l’edificio era stato sottoposto a lavori di consolidamento. “Gli studenti – ha aggiunto – hanno fatto l’ultima lezione verso le 17 e poi sono andati via. Quindi, come di consueto, tutti gli edifici vengono ispezionati e, una volta accertato che non vi sia nessuno all’interno, vengono chiusi”.

Oggi le lezioni sono state sospese.

Nel frattempo i magistrati apriranno un fascicolo penale, al momento a carico di ignoti, e verranno svolti tutti gli accertamenti.

