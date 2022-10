In seguito al crollo dell’Aula magna del Polo Sa Duchessa, in via Trentino, l’Università di Cagliari ha deciso di sospendere le lezioni per tutta la settimana per i corsi di laurea triennale in Lingue e cultura per la mediazione linguistica e Lingue e comunicazione, e quelli di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane, Traduzione specialistica dei testi.

Lo fa sapere con un annuncio sulla pagina Facebook ufficiale. A partire dalla prossima settimana le lezioni degli stessi corsi di laurea si svolgeranno online. Anche la biblioteca “Dante Alighieri” resterà chiusa sino a venerdì.

“Stiamo lavorando già da stanotte per capire le cause di questo cedimento, collaborando con le autorità e con le forze dell’ordine intervenute. Confermiamo che gli edifici erano vuoti e che pertanto non ci sono stati feriti”, ha fatto sapere il rettore Francesco Mola.

