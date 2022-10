Sono 16 i ristoranti in Sardegna che hanno conquistato due forchette nella prestigiosa guida enogastronomica firmata Gambero Rosso. Tra loro anche sette new entry.

Confermati i ristoranti cagliaritani: Dal Corsaro, Luigi Pomata, I Sarti del Gusto, Is Femminas di Maria Carta, che conquista anche il premio speciale qualità prezzo. Stessa posizione anche per Da Nicolo a Carloforte, Hub di Macomer, Il Fuoco Sacro del Petra Segreta di San Pantaleo, Musciora di Alghero e Somu di Baja Sardinia.

Tra i nuovi ingressi ci sono: Il Mattacchione di Olbia, Mema a Pula, Fradis Minoris, sulla laguna di Nora a Pula, Trigu a Sassari, Chiaroscuro di Marina Ravarotto e Josto a Cagliari, Sa Cardiga e su Schironi a La Maddalena Spiaggia, a Capoterra.

Tre cocotte per il bistrot cagliaritano Cucina.eat, mentre la trattoria Armidda di Abbasanta di Roberto Serra per la terza volta consecutiva è tra le migliori trattorie d’Italia e la migliore in Sardegna. Per questo si è aggiudicato il più alto riconoscimento: tre gamberi.

“È un onore portare su il livello delle trattorie sarde, mi ripaga delle mie scelte nel selezionare con cura prodotti e produttori”, dice all’Ansa lo chef Serra.

Per le pizzerie, infine, conquistano i tre spicchi Re Mi di Sassari, Framento e Maiori di Cagliari.

