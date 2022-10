“L’approvazione della legge regionale per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo in ogni loro forma è un importante risultato per la tutela dei più fragili, soprattutto fra i più giovani”. Così il consigliere regionale della Lega Sardegna, Andrea Piras, primo firmatario della proposta di legge confluita poi nel Testo Unificato approvato questa mattina. Proposta che l’opposizione ritiene “del tutto inadeguata”.

“La norma appena approvata – dice Piras -, frutto di un lavoro che ha visto coinvolte varie parti politiche tanto di maggioranza quanto di opposizione, garantirà la possibilità di porre in essere politiche attive di prevenzione sul piano informativo e formativo sulle conseguenze che determinati comportamenti, spesso sottovalutati, hanno sia nell’immediato che nel medio termine”.

“Favorire una corretta informazione, rivolta tanto ai minori quanto alle loro famiglie e alla scuola e, contestualmente, porre in essere politiche attive di monitoraggio, valutazione, azioni di prevenzione di sistema, azioni di tutela delle vittime è indispensabile per superare un fenomeno che ha avuto delle conseguenze, purtroppo, talvolta drammatiche”, prosegue l’esponente leghista.

“Questa legge – conclude Piras -, che sono felice di poter finalmente veder approvata dopo tutto l’iter burocratico che ne ha modificato e migliorato spesso i dettami iniziali, deve essere letta come uno strumento importante per difendere i più giovani, ma non solo, dalle conseguenze e dagli aspetti negativi della rete e del digitale, che purtroppo con la pandemia si sono manifestati in modo particolarmente pesante e diffuso”.

