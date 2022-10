Una rissa violenta è scoppiata oggi in tarda mattinata in via Malta, a Cagliari, davanti agli occhi dei passanti.

Due cittadini stranieri si sono presi a colpi di martello o spranga, dopodiché uno dei due è caduto a terra ed è stato ritrovato con una ferita a un braccio provocata da una bottiglia rossa.

Uno dei due è stato soccorso dal 118 e trasportato al Brotzu in codice rosso. Non è in pericolo di vita.

In corso le indagini per capire le cause della violenta litee e rintracciare l’aggressore che ha fatto perdere le sue tracce.

Gli oggetti utilizzati per la rissa non son state ritrovate.

