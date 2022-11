Il tiktoker sardo Dany Cabras ha vinto la prima edizione di Generazione Lol, prodotta da Amazon Prime Video e mandata in onda sul canale Tik Tok dell’azienda.

Il giovane cagliaritano ha festeggiato sui social la vittoria ex aequo con il collega Ginnasio ringraziando il suo personaggio più noto, ovvero la mamma.

“Per sicurezza poi non ho riso per almeno 2 giorni, non si sa mai. Ci dividiamo il podio, @ilginnasio osso duro. Grazie a @primevideoit per l’opportunità, ringrazio pure tutto lo staff che mi ha sostenuto da casa, ma soprattutto GRAZIE E TE, MAMMINA, senza i tuoi zoccoli sulla nuca non sarebbe esistito nulla ♥️”

