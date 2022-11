L’Olbia finalmente si sblocca dopo settimane di difficoltà e spazza via, per una domenica, la crisi. I bianchi hanno battuto per 1-0 l’Imolese e con questi tre punti hanno cominciato a risalire un poco la classifica. La zona salvezza dista solo un punto.

Un lampo di Contini a metà del secondo tempo vale per l’Olbia tre meritati punti sul campo dell’Imolese e il ritorno alla vittoria che mancava, in campionato, dalla prima giornata.

La giocata dell’attaccante classe 2001 ha illuminato un pomeriggio che ha confermato i progressi dei bianchi. Come gruppo, come gioco, come capacità di gestire i momenti della partita. Anche quelli più complicati e potenzialmente mortiferi come, per esempio, l’espulsione comminata a Sueva al 52′ di gioco. L’Olbia è stata più forte di tutto.

