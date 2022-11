Due persone sono state estratte in gravissime condizioni, ma si cercano altre due persone sotto le macerie. È il bilancio provvisorio del crollo di una abitazione rurale avvenuta nelle prime ore del mattino a Tiana, in provincia di Nuoro, a seguito di una esplosione (probabilmente per una fuga di gas).

Dalle 8.20 del mattino Vigili del Fuoco sono al lavoro. Dopo aver estratto dalle macerie i due superstiti sono in corso le ricerche du altre due persone che erano nell’abitazione. In arrivo in elicottero da Tempio il nucleo cinofilo e da Cagliari squadre USAR.

