All’interno della casa crollata questa mattina a Tiana, in provincia di Nuoro, in seguito a un’esplosione, c’erano quattro persone: la coppia dei due anziani proprietari è stata messa in salvo, ma ora si cercano ancora i corpi la figlia e il genero degli stessi.

La strada statale 128 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto i Vigili del fuoco che proseguono senza sosta le ricerche.

