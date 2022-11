Ha trafugato una cassa acustica in un bar di via Marconi, a Quartu, per poi rifugiarsi in una casa abbandonata nelle vicinanze. Un 62 enne cagliaritano, di fatto senza fissa dimora, molto noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato ieri in stato di libertà per furto aggravato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

Verso le 19,30 l’uomo aveva asportato una cassa acustica marca “Bose” del valore di €400, facente parte dell’impianto di amplificazione del bar Kemu di via Marconi 326, installata nella parte esterna dell’area di pertinenza dell’esercizio pubblico di proprietà di una quarantenne di Settimo San Pietro.

Il ladro, che si era dato successivamente alla fuga, è stato successivamente rintracciato dai militari operanti all’interno di una casa abbandonata non distante dall’esercizio e fermato. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva restituendola alla legittima proprietaria. Essendo trascorsi i termini della flagranza l’uomo non è stato arrestato.

