È successo due notti fa, in una casa nel centro di Riola Sardo, dove una serata tra amici è finita in una lite violentissima.

Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno portato i due allo scontro. Si sa però che uno dei due è stato portato al San Martino di Oristano: presenta una ferita alla gola probabilmente causata da una coltellata. Non è in pericolo di vita.

L’aggressore, un uomo di 60 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Oristano e si trova ora nel carcere di Massama.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it