I progetti di riqualificazione e manutenzione di strade e scuole del nord Sardegna sono a un passo dallo stop. La ragione? Mancano i fondi per proseguire i lavori.

Per questo nella tarda serata di ieri l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, ha inviato una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni e i ministri per il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

“La Provincia di Sassari, come tante altre realtà, si trova in una grave situazione socio economica, il territorio e le comunità che ne fanno parte (si tratta della Provincia più estesa d’Italia), sono appesantite dalle emergenze determinate dal caro bollette e dall’aumento del costo delle materie prime”, si legge nella missiva.

“Criticità, queste ultime, che rischiano di compromettere irrimediabilmente la spinta agli investimenti che può generare il Pnrr. Il vasto territorio della Provincia di Sassari versa nell’estrema urgenza di non poter garantire i servizi minimi per mettere in sicurezza gli oltre 80 plessi scolastici, più di 2.300 km di strade provinciali e diverse centinaia di opere d’arte e ponti”, precisa l’amministratore della Provincia.

La lettera si chiude con la richiesta di un confronto urgente con il Governo sulle difficoltà esposte.

