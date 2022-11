La Asl 3 di Nuoro, con il progetto dal titolo “Progettazione Piattaforma Ambulatoriale Aziendale (PAASL) con particolare riguardo alle patologie croniche”, è la vincitrice del “Lean Healthcare Award 2022”, nella sezione “Ambiti idee progettuali altri”, come migliore idea progettuale sulla medicina di prossimità.

La cerimonia di premiazione dei progetti vincitori si è svolta giovedì 10 novembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Per l’Asl 3 di Nuoro era presente il direttore generale Paolo Cannas.

Il premio, giunto ormai alla quinta edizione, è considerato un po’ come l’Oscar della Sanità, ed è organizzato da: Fiaso, Federsanità, SIMM, Università di Siena, Telos Management Consulting con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, ANMDO, Ispro, Ing.Ge.San, SIFO, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Toscana, Master LHCM, Aris, Cittadinanzattiva, Cris, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Sardegna e il supporto decisivo di Bayer, Takeda, Boston Scientific come Platinum sponsor e Janssen e Bd come Gold sponsor.

Si tratta di un concorso rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo Healthcare e Lifescience, e vi possono partecipare aziende sanitarie pubbliche e private e aziende appartenenti ai settori Healthcare, Pharma e Medical device.

L’Award 2022 quest’anno ha raggiunto una partecipazione straordinaria: ben 206 progetti da 92 aziende socio sanitarie pubbliche e private del mondo Health in Italia.

E per la Sardegna la Asl di Nuoro ha partecipato con 5 progetti. Oltre al vincitore erano in corsa: “Presa in carico con il supporto di un sistema di telemonitoraggio del paziente cronico, in particolare con riferimento allo scompenso cardiaco”; “Implementazione del sistema degli indicatori per la valutazione PDTA”; “Trough lean to CAS”; “AreSgoLamento sregolato. La reingegnerizzazione del sistema di governance delle tecnologie”.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro delle comunità di pratica – commenta a caldo Paolo Cannas -, l’azienda Asl 3 di Nuoro sta costruendo un progetto di assistenza sul territorio moderno e funzionale”.

