Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla qualità e sulla protezione dell’ambiente.

È quanto emerge dall’approfondita analisi sull’attività dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che, dallo scorso 4 novembre, ha ottenuto, per la Direzione Amministrazione e Bilancio, la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

Traguardo che arriva dopo un’attenta verifica, da parte degli Enti certificatori (GCerti Italy per l’ISO 9001:2015 e United Registrar of Systems per l’ISO 14001: 2015), dell’intero processo gestionale degli Uffici delle sedi di Cagliari ed Olbia.

Diverse le attività amministrative ed economico – finanziarie interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e dell’ufficio economato. Aspetti dei quali è stata valutata – anche con la presenza di ispettori sul posto – la conformità ai requisiti previsti dalla norma, dalle circolari ministeriali, dai regolamenti generali ed interni dell’AdSP (questi ultimi approvati dal Comitato di Gestione e sottoposti al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Iter che si è concluso positivamente qualche settimana fa con il rilascio delle due certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN ISO14001:2015 per quello di gestione ambientale (protezione dell’ambiente, prevenzione dell’inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse nell’ambito dei processi organizzativi).

Diversi i benefici futuri per l’AdSP. Da una parte, attraverso il meccanismo della sorveglianza periodica, l’accreditamento permette all’Ente un monitoraggio costante sulla competenza e conformità alle norme dei procedimenti, consentendo, così, un miglioramento delle performance. Dall’altra, dal lato utenza, la garanzia di confronto con un Ente che rispetta stringenti requisiti di qualità e trasparenza.

“A distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come Ente pubblico più veloce nei pagamenti e, come evidenziato dagli studi sulle portualità del 2020, come Autorità di Sistema con il più alto indice di performance, oggi mettiamo nero su bianco due importanti certificazioni internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 14001, conseguite dalla nostra Direzione Amministrazione e Bilancio – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Un ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l’efficacia e l’efficienza del nostro operato, ma, soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale ringraziamento e riconoscimento”.

