Tre veicoli coinvolti in un incidente sulla ss 131, all’altezza di Serrenti, in direzione Cagliari, in corrispondenza del km 35,6.

Nell’impatto due persone sono rimaste ferite.

Al momento il traffico è deviato sulla complanare al km 38,1.

Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it