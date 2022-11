Un altro caso di aviaria in Sardegna dopo gli episodi di Monte Urpinu che hanno portato all’abbattimento di parecchi uccelli. In questo caso si tratta di un fenicottero trovato morto in uno stagno nei pressi della spiaggia di Mari Ermi, a Cabras nell’Oristanese.

Il referto dell’Istituto zooprofilatico sperimentale della Sardegna ha già confermato che si tratta di aviaria, ma ora si aspettano i risultati più dettagliati delle analisi del Centro referenza nazionale delle Venezie a Padova, che ha esaminato anche i casi di Monte Urpinu.

Si tratta di capire se quest’ultimo è un episodio isolato legato all’attività migratoria del fenicottero visto che in tutta Europa sono monitorati molti casi di aviaria. Non è previsto l’abbattimento di altri fenicotteri nella zona di Cabras, ma ci sarà una intensificazione dei controlli con il campionamento degli altri eventuali esemplari deceduti o trovati in difficoltà.

