Sono ore decisive per il rimpasto della Giunta Solinas in seguito alle dimissioni dell’ormai ex assessora del Lavoro, Alessandra Zedda. Forza Italia farà il nome di Marco Tedde, consigliere regionale ed ex sindaco di Alghero, al presidente della Regione Christian Solinas.

Lo hanno fatto sapere i vertici del partito, che si sono riuniti questa mattina in videoconferenza.

Questa sera invece si riunirà il gruppo regionale di Fratelli d’Italia per scegliere il sostituto da proporre all’Ambiente al posto del neoeletto deputato Gianni Lampis. Tra i nomi in corsa: il coordinatore provinciale di Cagliari Marco Porcu, il capo di gabinetto Emanuele Beccu e l’ex consigliere regionale Gianluigi Rubiu.

In serata quindi, il governatore Solinas dovrebbe avere a disposizione tutti gli elementi per attuare la verifica di Giunta che con buone probabilità sarà preceduta da un azzeramento della squadra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it