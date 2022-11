L’Hermaea Olbia torna nel fortino del Geopalace e ritrova il successo (quarto in stagione) nel campionato di Serie A2 di pallavolo femminile.

Affermazione netta per il sestetto gallurese, che supera in tre set la Tecnoteam Albese Como (25-22; 25-23; 25-18 i parziali) e sale al quarto posto in classifica con 11 punti all’attivo.

Coach Dino Guadalupi ha commentato così: “Si è trattato un grosso passo avanti in termini prestazione e atteggiamento. Questi punti ci danno fiducia per continuare a crescere. I tre punti ci confortano anche in vista delle prossime due trasferte, molto impegnative, con Busto Arsizio e Brescia“.