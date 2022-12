Nella mattinata di oggi, a Cagliari, gli agenti del Nucleo pronto intervento, durante l’attività di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via cadello ad un motociclista. Lo stesso per tutta risposta non si è fermato e si è dato alla fuga, innescando un breve inseguimento che si è concluso in via del seminario.

Il conducente, un minore di 17 anni residente in città, risultava essere in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente, che è stata sequestrata.

Per il conducente, sanzionato anche per la guida senza patente perché mai conseguita, è scattata la segnalazione alla Procura dei minori ed alla Prefettura di Cagliari, mentre il veicolo è stato posto sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

