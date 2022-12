Da molti è considerato il migliore attore italiano di tutti i tempi. Qualche giorno fa era l’anniversario della morte dell’attore milanese Gian Maria Volonté, indimenticabile interprete di film come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, legato con un filo a doppia mandata alla Sardegna, in particolare all’isola di La Maddalena dove aveva scelto di vivere.

Sin dagli anni Sessanta, Volontè aveva cominciato a trascorrere lunghi periodi nell’Isola dove era diventato anche istruttore di vela. Il suo legame con la Sardegna, raccontò tempo fa la figlia, non si era mai spezzato. Nella sua scelta di vivere a La Maddalena era stata determinante la sua amicizia con lo sceneggiatore Franco Solinas. A colpirlo era stata anche la riservatezza degli abitanti. Ma fu decisivo anche il suo amore per il mare. Frequentò un corso nel Centro Velico di Caprera, e racconta la figlia, “ogni volta che veniva in Sardegna, il suo legame con l’arcipelago e la sua pace diventava sempre più forte, fino a diventare indissolubile”.

Un’amore, quello di Volonté con la Sardegna (chiamò la sua amata barca l’Arzachena) che l’Isola ricambiò conferendogli la cittadinanza onoraria della Maddalena, dove è stato sepolto nel dicembre 1994 quando è morto improvvisamente sul set (a soli 61 anni durante le riprese del film Lo sguardo di Ulisse di Theo Angelopoulos) stroncato da un arresto cardiaco.

Citazioni

La cosa più degradante è questo continuo tradurre in soldi, in denaro, ogni risorsa dell’uomo, quelle fisiche come quelle intellettuali

GIANMARIA VOLONTE’

+6 dicembre 1994



“Noi vogliamo una filosofia libera

una libera ricerca scientifica.

Mentre voi imponete la vostra volontà di sopraffazione.

Noi vogliamo l’autonomia del pensiero e della scienza da ogni autorità religiosa, civile o accademica

Voi volete soffocare ogni manifestazione dello spirito

Che possano essere scacciati dalla Sorbona e da ogni università i bigotti ed i pedanti!

Questa università non aperta a tutti non è giusta.

Le cattedre ai sapienti non ai dogmatici!

I banchi a disposizione di chiunque abbia amore per le scienze!

Un insegnamento veramente libero

Una società in cui il lavoro delle mani e dell’ingegno siano onorati in equal misura!”

Gian Maria Volonté in Giordano Bruno

[regia di Giuliano Montaldo, 1973]

