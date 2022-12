Grave incidente stradale sulla provinciale del Mandrolisai che da Ghilarza porta al Barigadu e alla ss 131 in direzione Cagliari e Sassari. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

L’episodio è accaduto questa mattina attorno alle 8 all’altezza del centro commerciale Omodeo.

Si pensa a una mancata precedenza che ha coinvolto quattro persone: due sono state trasportate in ambulanza al San Francesco di Nuoro. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abbasanta, due pattuglie del Nucleo radiomobbile dei carabinieri di Ghilarza che, insieme alla Polizia locale, si sono occupati della deviazione del traffico in attesa del completamento dei lavori di messa in sicurezza dell’area.

