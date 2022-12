Cinque voli in più al giorno per la Sardegna sotto le festività natalizie. Lo ha annunciato il neo assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro e lo hanno confermato le compagnie aeree Ita e Volotea che si sono impegnate a garantire più frequenze dividendosi le destinazioni.

Precisamente, saranno potenziate le tratte Cagliari-Roma Fiumicino, con tre voli in più al giorno da parte di Volotea e Olbia-Milano, con due voli in più dalla metà del mese operati da Ita.

Già da questa mattina nei portali di prenotazione dei voli che operano i collegamenti in regime di continuità territoriale, compaiono le tratte con la possibilità di acquistare i biglietti a partire dal 15 dicembre per Volotea e dal 20 per Ita.

“Ita e Volotea hanno dato seguito alle nostre richieste, programmando nuovi voli e nuove frequenze sotto Natale – ha confermato l’assessore Moro – Proseguiremo in questa azione di sensibilizzazione verso le compagnie perché vengano date risposte immediate alle esigenze della Sardegna, soprattutto in questo particolare momento dell’anno”.

Il potenziamento arriva dopo settimane di allarme sull’impossibilità di programmare i viaggi per l’Isola nel periodo di Natale e Capodanno, con migliaia di residenti impossibilitati a ricongiungersi alle famiglie sia in Sardegna che nella Penisola. Moro proprio oggi, come primo incontro da assessore, ha convocato i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. “È stato molto disponibile e ci ha chiesto una mano per affrontare questo momento di emergenza – ha detto Arnaldo Boeddu, Cgil, dopo l’incontro – condividendo l’urgenza di mettere in sicurezza il trasporto aereo con voli e frequenze in più in queste settimane”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it