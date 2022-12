Dopo il campo della Solitudine, la città di Nuoro potrà contare su altri due impianti sportivi in erba sintetica. Si tratta dei due campi da calcio di Badu ‘e Carros, che ricadono nell’area di proprietà del ministero della Giustizia di recente ceduta in comodato d’uso al Comune.

L’impresa incaricata ha dato il via all’intervento che prevede il rifacimento del fondo dei due rettangoli di gioco, uno destinato agli incontri di calcio a undici giocatori, l’altro a otto. I lavori, per i quali è stato stanziato un milione di euro, rientrano tra gli interventi previsti nel Piano per le periferie.

“Recuperiamo un altro spazio cittadino che presto sarà restituito all’utilizzo degli sportivi in una veste completamente rinnovata”, commenta il sindaco Andrea Soddu. “L’importanza di questo tipo di interventi – continua – non risiede solo nella promozione delle pratiche sportive e della cura del benessere fisico, ma anche nella crescita complessiva della città, che si dota di servizi moderni e sostenibili”.

“L’impiantistica sportiva cittadina – dichiara l’assessore allo Sport e Lavori pubblici Fabrizio Beccu – si arricchisce di due nuove strutture al passo con i tempi. Lo sport, a qualsiasi livello venga praticato, riveste un ruolo determinante dal punto di vista educativo e sociale e per questo proseguiremo nella realizzazione di nuovi impianti e nell’ammodernamento di quelli esistenti”.

