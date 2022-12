Cagliari e il mondo della cultura cagliaritana dicono addio a Roberto “Roby” Anedda, rinomato fotografo che per anni ha raccontato la città e i suoi eventi. A darne la notizia sono stati gli amici sui social.

Anedda era a casa da qualche giorno a causa di una influenza. Nella mattinata, amici e parenti si sono allarmati dopo non aver ricevuto risposta ai messaggi e alle chiamate. Le cause non sono chiare, ma potrebbe essere stato stroncato da un malore.

Aveva 61 anni, lascia due figli.

