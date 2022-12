Nella serata di ieri, gli Agenti del Corpo di Polizia Locale di Cagliari hanno fermato – in viale Diaz – un veicolo condotto da una persona di nazionalità nigeriana. A esplicita richiesta di fornire i documenti identificativi e di guida, non era in grado di fornire permesso di soggiorno presentava invece patente di guida nigeriana.

L’uomo è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno mentre la patente di guida presentata risultava falsa. È stato denunciato all’Autorita Giudiziaria per clandestinità, guida senza patente di guida e possesso e utilizzo di patente falsa.

