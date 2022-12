La sezione dell’Associazione Italiana Arbitri di Cagliari apre le porte a nuovi aspiranti arbitri di calcio e calcio a 5. Nell’ambito della campagna adesioni nazionale #diventarbitro, domani 15 dicembre inizierà infatti il nuovo corso gratuito per arbitri, aperto a persone dai 14 anni ai 40 anni di età. Possono partecipare anche i calciatori dai 14 ai 18 anni, col doppio tesseramento arbitro-calciatore.

Le lezioni si svolgeranno in ore pomeridiane, prevalentemente in aula, nella sede dell’AIA di Cagliari in Via Sonnino 37, dove è possibile iscriversi al corso fino a domani. Alcune lezioni pratiche si svolgeranno sul terreno di gioco. Infine, per poter arbitrare, l’arbitro dovrà superare un test atletico.

L’arbitro riceverà un rimborso per ogni partita diretta, variabile in relazione alla distanza del campo di gioco dalla propria residenza.

Per info: cagliari@aia-figc.it.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it