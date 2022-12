Nella serata di ieri, i Carabinieri della locale Stazione di Siliqua e di quelle di Uta, Vallermosa e del Nucleo Cinofili del Comando Provinciale di Cagliari, hanno denunciato due giovani di Siliqua durante una attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di controlli domiciliari. In casa di un 27enne, commerciante, sono stati rinvenuti complessivamente gr. 82 di marijuana suddivisi in 82 dosi. In quella di un 33enne, operaio, sono stati trovati invece cocaina, marijuana e hashish.

I due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

