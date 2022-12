Il Comune di Monserrato ha reso nota una novità in vista delle festività di Capodanno. Via libera ai botti ma a basso impatto sonoro per rispettare il sensibile udito degli animali.

La soluzione è stata adottata dopo le vibranti proteste dei cittadini. Negli anni scorsi infatti erano stati proposti spettacoli pirotecnici classici che avevano illuminato la città ma spaventato gli animali domestici.

