Corso Vittorio Emanuele a Cagliari è uno dei luoghi più frequentati da residenti e turisti. In particolare in questo periodo in cui sono presenti i mercatini di Natale. Ma da qualche giorno i cittadini si stanno lamentando per il moltiplicarsi della spazzatura agli angoli della via.

La spazzatura starebbe per diversi giorni per strada, prima di essere ritirata, invadendo con la puzza tutto il Corso.

Sulla questione è intervenuto anche Valerio Piga, rappresentante di Difensori della Natura: “Nonostante sia a conoscenza di queste situazioni, l’amministrazione non interviene. Creando così una cattiva immagine della città ai turisti e cittadini che frequentano la zona. Cagliari non merita questo tipo di cartoline”.