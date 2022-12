“Il giorno 21 dicembre sono stato contattato dalla Polizia Locale, la quale mi comunicava che gli agenti intervenuti in loco non avevano rinvenuto alcun rifiuto abbandonato: ho risposto il giorno stesso, riferendo che al mio rientro a casa dall’ufficio alle ore 14 circa, era già presente un nuovo conferimento irregolare. Il giorno dopo, ne sono seguiti altri”. È questo lo sfogo di un residente di Cagliari, A.B., che denuncia una grave situazione di abbandono di rifiuti nell’area fronte via Castiglione.

“Ho anche ribadito, come già scritto in passato, che posso anche capire che l’organico della Polizia locale non permetta di colpire i responsabili, ma che almeno si dovrebbe provvedere alla ripulitura dell’area”, aggiunge il residente che allega una serie di foto a testimonianza di quanto detto.

