C’è tantissima attesa per il concerto del super ospite Blanco, che farà saltare tutti per il Capodanno di Cagliari 2023. Dopo due anni di stop forzato, tornano i festeggiamenti con un grande concerto in centro città per celebrare la notte di San Silvestro.

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con la hit “Brividi” e il successo del suo ultimo “Blu Celeste Tour” che ha registrato il tutto esaurito con 300.000 biglietti venduti per le 27 tappe italiane, l’artista rivelazione dell’anno è pronto a regalare alla città uno show imperdibile.

Per il maxi-evento in Largo Carlo Felice, per il quale sono previsti circa 20mila spettatori, il Comune ha messo in campo circa mezzo milione di euro. Oltre 130mila saranno spesi per la sicurezza e l’assistenza sanitaria.

“Se partecipano 20 mila persone e la spesa media è di 150 euro, vuol dire che hai generato un indotto superiore ai 2 milioni di euro. Non è poco a fronte di una spesa di 500 mila euro. Senza contare le strutture ricettive che dopo l’annuncio sono passate dal 19% all’89% di riempimento, a mio avviso è impressionante. È una ricchezza che viene spesa all’interno della città di Cagliari”, ha affermato Luca Usai, fondatore della Magma Events, agenzia impegnata nell’organizzazione del concerto cagliaritano.

Numeri che hanno convinto da subito anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “La scelta di Blanco è stata fatta perché è uno dei nomi più importanti sulla scena musicale italiana e per accontentare i giovani che sono stati molto colpiti dalla pandemia”, ha affermato in occasione dell’annuncio ufficiale.

“Siamo convinti che sarà grande l’indotto sulla nostra città perché ha un seguito importante in tutta Italia e ci potranno essere quindi tante persone che verranno da fuori a Cagliari. Sarà l’occasione anche per creare un’occasione di lavoro per tante attività e strutture alberghiere. Penso che la ricaduta sarà su tutto il territorio della città metropolitana”, ha aggiunto il primo cittadino.

