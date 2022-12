Dalle 18 di domani 31 dicembre fino alle sei del giorno dopo sarà vietato accedere alla terrazza del Bastione. In tutta Cagliari non si potranno scoppiare petardi, botti e razzi di alcun genere. Vietata inoltre la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo. Inoltre i cagliaritani che trascorreranno il Capodanno in piazza per vedere il concertone di Blanco sono invitati ad utilizzare i bus navetta gratuiti messi a disposizione “grazie al contributo del Comune”, puntualizza il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Le navette, attivate dal Ctm da piazza Matteotti con una frequenza di 10 minuti, permetteranno di arrivare nelle vicinanze del palco, senza utilizzare le vetture private.

“Il percorso è stato studiato per permettere alle persone di lasciare le macchine negli spazi dedicati ai parcheggi e muoversi comodamente in bus – fa sapere Truzzu – Per garantire la sicurezza a bordo saranno presenti le guardie giurate”.

Queste nel dettaglio le disposizioni contenute nella ordinanza n. 99/2022.

Dalle ore 18 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 6 del giorno 1 gennaio 2023:

divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;

divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;

obbligo per gli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l’esibizione e la facilità di asporto.

Sono interessate tutte le aree e le strade lungo il perimetro o comprese all’interno del perimetro formato dalle strade o dai tratti di esse sotto indicati:

area 1: via Maddalena (tratto via Roma – viale Trieste), viale Trieste (tratto via Maddalena – via Caprera), via Caprera (tratto viale Trieste – via Mameli), via Mameli (tratto via Caprera – via Maddalena), via Maddalena (tratto via Mameli – via Portoscalas), via Portoscalas (tratto via Maddalena/Corso Vittorio Emanuele II – via Ospedale), via Ospedale (tratto via Portoscalas – via San Giorgio), via San Giorgio (tratto via Ospedale – via Santa Margherita), via Santa Margherita (tratto via San Giorgio – piazza Yenne), piazza Yenne, Scalette di Santa Chiara, via Manno (tratto piazza Yenne – via Scalette Monache Cappuccine), via Scalette Monache Cappuccine (tratto via Manno – via Cima), via Cima (tratto via Scalette Monache Cappuccine – via Manno), via Manno (tratto via Cima – piazza Martiri d’Italia), Bastione di San Remy (Terrazza Umberto I), viale Regina Elena (tratto piazza Costituzione – largo Giuseppe Dessì), piazza Marghinotti, viale Endrich (tratto viale Regina Elena – via San Giovanni/piazza Marghinotti), via Badas (parcheggi fronte Giardini pubblici), Largo Giovanni Dessì, Giardini pubblici, piazza Costituzione, viale Regina Margherita (tratto piazza Costituzione – piazza Amendola), via Roma e via Lungomare New York 11 settembre 2011 (tratto piazza Amendola – largo Carlo Felice e la via Molo Sant’Agostino), piazza Matteotti e tratti di strada confinanti, via Sassari (tratto viale La Plaia – via Roma), via Roma (tratto piazza Matteotti – via Maddalena).

area 2: Bastione di Santa Croce e strade perimetrali, via Santa Croce (tratto via Corte D’Appello – piazza San Giuseppe), piazza San Giuseppe, via Corte D’Appello (tratto piazza San Giuseppe – via Santa Croce).

Dalle 18 del 31 dicembre 2022 alle 6 dell’1 gennaio 2023:

interdizione della terrazza del Bastione di Saint Remy.

Inoltre, è raccomandata nell’intera città il non uso di petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell’incolumità e della salute di persone e di animali di affezione.

Previste multe fino a 500 euro per chi non rispetta i divieti.

