Il popolo rossoblù è in fremente attesa per assistere all’arrivo di Claudio Ranieri a Cagliari. A tal punto che sui social è partita una iniziativa di benvenuto dal titolo “Deu ci seu”: all’aeroporto di Elmas sono previste mille persone.

L’appuntamento è per le 9:45. La Questura si sta già attivando per evitare che si creino disagi sia per il tecnico che per gli altri viaggiatori. Il raduno prevede cori, tamburi e lo sventolio di bandiere e sciarpe.

Intanto il tecnico romano sta lavorando anche sul fronte rinforzi: radio mercato dà sempre più vicino il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna. E sarebbe una seconda festa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it