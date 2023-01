Un 41enne cagliaritano è stato fermato e arrestato nella serata di ieri, giovedì 5 gennaio, dopo aver compiuto dei furti in due ristoranti di Cagliari.

L’uomo, assolutamente scatenato, ha dapprima forzato l’ingresso del ristorante Su Cumbidu e rubato contanti, vino e cibo. In seguito, armato di un cartello stradale come ariete, ha fatto irruzione nel ristorante dello chef Luigi Pomata in viale Regina Margherita e sottratto l’incasso.

È stato fermato all’uscita dello stesso ristorante. Dai rilievi, è stato scoperto che il 41enne si era reso protagonista di un tentativo di furto avvenuto in un negozio di complementi d’arredo.

Ora si trova in carcere in attesa del processo per direttissima.

