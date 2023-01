Blanco e Mahmood scrivono un piccolo pezzo di storia. Vincitori di Sanremo 2022 con “Brividi”, hanno chiuso l’anno come primi nella classifica dei singoli più venduti.

Un primato che vede soltanto un precedente nella storia del Festival della musica italiana: si tratta di “Nel blu dipinto di blu (Volare)” di Domenico Modugno, che conquistò il record nel 1958.

A confermarlo le classifiche di Fimi GfK 2022 che sommano alle performance delle piattaforme di streaming anche quelle delle vendite fisiche.

Questo a dimostrazione del fatto che Sanremo sul piano del mercato è sempre più centrale: il primato di “Brividi”, per quanto non paragonabile per entità a quello di “Volare” – all’epoca comprare un disco significava mettersi il cappotto e uscire di casa -, conferma il rinnovato appeal discografico del Festival.

Sono ben quattro i singoli e tre gli album in classifica tra quelli nelle prime dieci posizioni, infatti, che portano la firma di artisti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival della canzone italiana.

