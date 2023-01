È Antonello Fois il nuovo presidente di Apos, l’organizzazione regionale dei produttori olivicoli che fa riferimento a Coldiretti Sardegna.

Quarantadue anni di Alghero Antonello Fois è titolare con il fratello Alessandro dell’azienda agricola olivicola biologica Accademia olearia, leader in Sardegna nella produzione di olio extravergine di oliva Sardegna Dop.

L’Apos, nata nel 1978 come associazione olivicola provinciale si è trasformata in organizzazione di produttori nel 2005 per poi assumere nel 2020 valenza regionale. Conta circa 1000 soci in tutta la Sardegna per oltre 2.200 ettari ed una produzione annua media di olio extravergine di 1.600 quintali.

Il nuovo direttivo si è insediato in un momento particolarmente difficile a cominciare dal caro prezzi che sta condizionando non poco anche il settore olivicolo sardo.

“Argomento molto delicato che ci fa viaggiare su molte incertezze” afferma Fois. “Sono cresciuti sia i costi di produzione che quelli di preparazione e raccolta, dove incide in particolare l’aumento del costo del gasolio, ma quello di trasformazione con il costo dei chilowatt quadruplicato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it